Кличко без предупреждения проинспектировал укрытия столицы и призвал киевлян информировать о нарушениях

Мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 3 июня, без предупреждения проинспектировал некоторые укрытия, на которые поступили жалобы от жителей столицы. Их состояние неудовлетворительное.

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Об этом глава КГГА сообщил в своем Telegram-канале. Жителей города призвали информировать власти о защитных сооружениях, находящихся в плохом состоянии (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Заехал сегодня без предупреждения осмотреть некоторые укрытия, на которые получили жалобы от киевлян. Картину зафиксировал, будем работать. Хочу обратить ваше внимание. В "Киеве Цифровом" мы создали механизм обратной связи. Пожалуйста, присоединяйтесь. Идите проверяйте, фотографируйте состояние укрытий и доступны ли они в вашем микрорайоне, доме или в быстрой доступности от него. И присылайте информацию", – призвал Кличко.

Мэр Киева добавил, что группы контроля состояния защитных сооружений будут оперативно реагировать на все обращения граждан, а ответственные службы будут исправлять ситуацию.

"Если главы районов, которые за это ответственны, не могут организовать должную работу, – на что получили средства, – будет ездить мэр и будут отвлекаться другие городские службы, у которых и так немало работы в военное время, в условиях обстрелов и ликвидации их последствий", – резюмировал Кличко.

По состоянию на 01.01.2023 фонд защитных сооружений гражданской защиты увеличен на 398 укрытий. То есть на сегодняшний день районными в городе Киеве государственными администрациями запланировано использование 4014 укрытий. Из них 3393 – цокольные и подвальные помещения, 364 – подземные автопаркинги, 211 – подземные переходы, 46 – подземные помещения метрополитена. Общая вместимость защитных сооружений – более 2 696,3 тыс. человек.

Добавим, в "Киеве Цифровом" появилась возможность просматривать информацию об укрытиях даже без доступа к интернету. Необходимые данные обновляются после первого использования приложения, когда есть доступ к сети. Можно пожаловаться на состояние защитных сооружений.

Напомним, в Киеве образована военная администрация, на должность начальника которой президент назначил генерал-полковника Сергея Попко.

Согласно закону, регулирующему правовой режим военного положения, именно военная администрация устанавливает порядок использования укрытий гражданской защиты, а также обеспечивает управление объектами, находящимися в коммунальной собственности города Киева. То есть именно в полномочиях Сергея Попка вопросы любых укрытий гражданской защиты, которые находятся в коммунальной собственности: в больницах, школах, учреждениях культуры, жилых домах.

Более того, 24 мая этого года Сергей Попко уже проверил укрытие, заявив, что это не системная проблема, а отдельные вопросы, на которые военная администрация быстро реагирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров Украины об отстранении от исполнения обязанностей главы Деснянской РГА Дмитрия Ратникова. Мэр сделал это после трагической гибели людей возле закрытого укрытия.

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