Киевсовет переименовал две столичные улицы в честь защитника Украины и героического подразделения ВСУ, – Кличко

Киевский городской совет во время заседания дерусифицировал еще 2 улицы в городе. Одну из них назвали в честь защитника Украины Андрея Верхогляда, погибшего год назад, а второе получено название героического подразделения Карпатская Сечь.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. В общей сложности в городе уже переименовали 316 городских объектов.

"Сегодня Киевсовет дерусифицировал еще 2 улицы столицы. Теперь улица Драгомирова в Печерском районе называется именем Андрея Верхогляда – майора 72-й бригады Черных Запорожцев, народного героя Украины, который погиб год назад, защищая наше государство", – рассказал Кличко.

Мэр уточнил, что также увековечили депутаты на карте Киева и название героического подразделения Карпатская Сечь. В его честь переименовали Гвардейскую улицу в Голосеевском районе столицы.

Напомним, в Киеве проспект Юрия Гагарина переименовали в честь первого и единственного на сегодняшний день астронавта независимой Украины Леонида Каденюка. Соответствующее решение во время электронного голосования поддержали более 21,5 тысячи граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта депутаты Киевсовета переименовали еще 16 улиц, переулков и проспектов, названия которых были связаны с Россией.

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