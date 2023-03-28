В Киеве проспект Гагарина переименовали в честь единственного на сегодняшний день астронавта независимой Украины

В Киеве проспект Юрия Гагарина переименовали в честь первого и единственного на сегодняшний день астронавта независимой Украины Леонида Каденюка. Соответствующее решение во время электронного голосования было поддержано более 21,5 тысяч гражданами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. В столице продолжается процесс дерусификации.

"Проспект Юрия Гагарина был назван в честь российского летчика-космонавта, который первый в мире совершил полет в космос, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. С целью деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" было выбрано новое название. Среди вариантов переименования наибольшее количество, а именно 21 512 голосов набрало предложение – Леонида Каденюка", – рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в Киевсовете, новое название предложено в честь украинского летчика-испытателя 1-го класса, космонавта, генерал-майора авиации, первого и единственного на сегодняшний день астронавта независимой Украины, Героя Украины Леонида Каденюка.

По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутаты горсовета поддержали новое название.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве было предложено переименовать улицу Черниговскую в Дарницком районе Киева в честь погибшего Героя Украины Валерия Чибинеева. Он отдал свою жизнь за независимость нашего государства в бою под Гостомелем 3 марта 2022 года.

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