Киевсовет может переименовать площадь Льва Толстого в столице на Героев Украины

В Киеве площадь Льва Толстого планируют переименовать в Украинских Героев. Соответствующий проект решения депутаты Киевсовета планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. Во время голосования в приложении "Киев Цифровой" идею поддержали более 20 тысяч украинцев.

"Площадь Украинских Героев – это олицетворение всех украинских героев как прошлого, так и настоящего. Мы все безгранично гордимся воинами Вооруженных Сил Украины, которые героически защищают нашу Родину. В то же время украинскими героями являются врачи, которые в подвалах и бомбоубежищах лечат и даже оперируют людей, волонтеры, которые под пулями доставляют гуманитарные грузы, пожарные, тушащие пламя от взрывов", – подчеркнула депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

Напомним, в Киеве на митинг вышли студенты и преподаватели Национальной музыкальной академии имени Чайковского. Они требовали убрать из названия заведения имя русского композитора.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевские власти рассмотрит петицию по переименованию улицы Николая Лескова в Печерском районе столицы. Ее предложили назвать в честь выдающегося грузинского актера, певца и друга Украины Вахтанга Кикабидзе.

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