Киевский зоопарк приглашает поздравить хищниц с 8 Марта
В Киеве с 6 по 8 марта для львиц и тигриц столичного зоопарка в честь праздника организуют вкусное "поздравление".
Как сообщили в пресс-службе Киевского зоопарка, киевляне и жители столицы смогут увидеть событие каждый день в 12:00.
"Весна – это пробуждение природы, обновление, красота и радость. Прорастают первые весенние цветы, согретые теплыми лучами солнца, а вместе с цветами расцветает и женская нежность, красота, душа. Природа Киевзоо также пробуждается от зимней дремоты. И в честь этого мы устраиваем праздник нашим трем прекрасным львицам и двум тигрицам ", – рассказали в зоопарке.
Отметим, что центральные билетные кассы Киевского зоопарка работают в следующем режиме:
вторник – воскресенье с 09:00 до 16:00;
понедельник – с 12:00 до 16:00.
На территории зоопарка можно находиться до 17:00. Стоимость входных билетов составляет:
100 грн – для взрослых посетителей;
60 грн – для студентов дневного обучения;
60 грн – для владельцев "Карточки киевлянина";
50 грн – для льготных категорий посетителей: для детей с 5 до 16 лет; пенсионеров; военнослужащих срочной службы; участников Великой Отечественной войны; участников боевых действий; инвалидов I и II группы; участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I категории.
Бесплатно дети до 5 лет; дети-инвалиды с детства (до 18 лет); дети-сироты (до 16 лет).
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