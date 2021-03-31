Киевляне возмутились введением спецпропусков в общественном транспорте

Киевляне возмутились решению КГГА о введении строгого локдауна.

Об этом горожане писали в комментариях на странице мэра Киева Виталия Кличко в Facebook. В частности, жителей столицы беспокоит вопрос, как добраться на работу тем людям, которые обязаны ежедневно ходить на работу.

"Вместо вакцинации вы не будете пускать людей в автобусы? Интересная идея. А где тот миллион вакцин, который вы обещали городу?" – написал киевлянин Юрий Корогодский.

"Интересно, как быть тем родителям, которые не могут работать дистанционно? Сделайте хотя бы для их детей сады и младшую школу", – отметила Марина Онищенко.

Но многие киевляне поддерживают решение КГГА о введении локдауна.

"Сразу надо было вводить. А не прошло 2 недели легкого недокарантина в пустую", – отметил Мирослав Олешко. С ним солидарна Мирослава Забава.

"Поддерживаю. Хотя надо было это сделать раньше. Какие следующие шаги для помощи медицине?" – написала она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 5 апреля в Киеве вводят строгий локдаун. Закрываются сады и школы, а общественный транспорт будет работать только для работников критической инфраструктуры.