Киев живет в условиях военного времени, критическая инфраструктура функционирует, – Кличко

Столица Украины продолжает жить в условиях военного положения и готова дать отпор российским оккупантам. Система жизнеобеспечения города работает.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Коммунальщики обеспечивают жизнь столицы.

"Киев продолжает жить в условиях военного положения и готов обороняться. Каждый день я объезжаю блокпосты, общаюсь с военными, с бойцами теробороны. Контролирую работу гуманитарного штаба. Все предприятия критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения города работают", – подчеркнул Кличко.

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Кроме того, мэр столицы поблагодарил сотрудников столичных коммунальных служб за их работу в условиях военного времени.

"Они, кстати, отмечают профессиональный праздник. Каждый день вы выходите на работу – несмотря на обстрелы и риск – вывозите мусор, аварийные бригады устраняют повреждения сетей. Вы убираете улицы столицы. Приятно видеть, их даже в такое время ухоженными. У киевлян есть свет, тепло, вода. Жители города это видят и благодарны вам! Спасибо за вашу работу", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в воскресенье, 20 марта, столичный метрополитен продолжил работу в режиме пассажирских перевозок. Станции также используются как укрытия для всех желающих.

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