Стало известно, как будет работать метро в Киеве 20 марта. Карта

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В Киеве в воскресенье, 20 марта, столичный метрополитен продолжил работу в режиме пассажирских перевозок. Станции также используются как укрытия для всех желающих.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Ориентировочный интервал движения поездов составит около 40 минут.

Движение составов осуществляется следующим образом:

Красная линия от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"

Синяя линия от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская" и "Золотые ворота".

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

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"Ориентировочный интервал движения 40 минут. Обращаем внимание, что график работы может оперативно изменяться при необходимости. Важно! Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты во вторник, 15 марта, обстреляли Шевченковский район столицы. В результате атаки врага была повреждена наземная часть станции метро "Лукьяновская" и здания, которые находятся рядом.

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