Київ очолив список регіонів щодо захворюваності та вакцинації від COVID-19

У Києві протягом минулої доби, 15 квітня, зареєстрували 1609 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, у столиці було зроблено 1770 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Києві (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

В Україні за добу зараження коронавірусом підтвердили в 17 479 громадян, серед нових хворих – 709 дітей та 378 медпрацівників. Було госпіталізовано 4348 осіб, летальних випадків – 438. На ранок 16 квітня загальна кількість заражень досягла 1 921 244 особи, одужали – 1 465 820.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 13 520 українців.

Станом на п'ятницю, 16 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 139,6 млн осіб. За минулий день виявили 836 306 нових інфікованих. Усього від хвороби померли майже 3 млн пацієнтів. Водночас одужали понад 118,7 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 14 квітня зареєстрували 1625 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.