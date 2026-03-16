Киев утром атаковали вражеские дроны: слышны взрывы. Что известно

В Киеве в понедельник, 16 марта, утром во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеских дронов-камикадзе.

Видео дня

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"На Оболони работают силы ПВО", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе воздушных сил ВСУ уточнили, что группа БПЛА на северо-востоке Киевщины движется курсом на столицу.

Впоследствии Кличко уточнил, что в самом центре столицы упали обломки сбитого российского БпЛА. к счастью, пожара и пострадавших нет.

Что предшествовало

Вечером 15 марта в Запорожье прогремела серия взрывов. Есть разрушения, в частном секторе возник серьезный пожар; пострадали по меньшей мере трое мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от ранений, полученных во время массированного обстрела РФ в ночь на 14 марта, умер мужчина. Это уже шестая жертва вражеской атаки.

