Столичные власти будут требовать от правительства остановить уничтожение старого Киева

Киевсовет обратится к правительству по сохранению исторических и культурных достопримечательностей столицы.

Об этом, в среду, 28 апреля, во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Странной выглядит позиция Министерства культуры и информационной политики Украины, которое включает объекты в Государственный реестр памятников. А точнее – не включает. Уже несколько лет подряд Минкульт не может рассмотреть перечень объектов, которые Департамент культурного наследия столицы ежегодно представляет в ведомство", – рассказал Кличко.

Он также уточнил, что Министерство культуры и информационной политики не включило в реестр 1, 5 тысячи памятных зданий столицы.

"Только за последние три года город направил 32 представления о занесении в Госреестр более полутора тысяч памятников! Министерство за это время приняло решение только в отношении 23 объектов. 21 – внесли в Госреестр. А два – признали не подлежат внесению. Такая позиция Минкульта приводит к тому, что столица теряет памятники культуры! Они разрушаются, а город не может начать реставрационные работы там, где это необходимо", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в проект обращения говорится, в частности, о том, что столица до сих пор ждет решения по таким знаковых объектов, как комплекс культурного наследия завода "Арсенал", завод Рихтерта, Киевский ипподром и многих других. При том, что необходимые документы город передал в министерство еще три года назад.

"Я считаю такую ситуацию недопустимой. Поэтому мы подготовили проект обращения Киевсовета к правительству, чтобы он поручил Министерству культуры безотлагательно рассмотреть в полном объеме представления, которые направлялись органом охраны культурного наследия КГГА", – отметил Виталий Кличко.

Подать соответствующее обращение к правительству должны на ближайшем заседании Киевсовета.

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