Киев стал почетным гражданином Парижа

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Париж предоставил Киеву почетное гражданство
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Париж предоставил Киеву почетное гражданство. Соответствующие решение было единагласно поддержано мэрией французской столицы.

Об этом в социальной сети Twitter сообщила мэр города Анн Идальго. Столица Франции поддержала Киев в борьбе за свободу.

"Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, которая борется за свою свободу", – написала Идальго.

Она добавила, что, кроме того, городской совет также проголосовал за выделение миллиона евро экстренной помощи организациям, которые принимают украинских беженцев в Париже.

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Париж предоставил Киеву почетное гражданство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, несколько тысяч людей собрались у здания Кнессета Израиля в воскресенье вечером во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщают израильские СМИ, по инициативе мэра Тель-Авива Рона Хулая на площади Габима был установлен большой экран, на котором транслировалась речь президента к законодателям и народу.

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