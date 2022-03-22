Киев стал почетным гражданином Парижа

Париж предоставил Киеву почетное гражданство. Соответствующие решение было единагласно поддержано мэрией французской столицы.

Об этом в социальной сети Twitter сообщила мэр города Анн Идальго. Столица Франции поддержала Киев в борьбе за свободу.

"Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, которая борется за свою свободу", – написала Идальго.

Она добавила, что, кроме того, городской совет также проголосовал за выделение миллиона евро экстренной помощи организациям, которые принимают украинских беженцев в Париже.

Видео дня

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