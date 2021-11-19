Киев сковали утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в пятницу, 19 листопада, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на мостах Северном, Гаванском, Патона, Дарницком и Южном.

Проблемы с движением наблюдались на проспектах Романа Шухевича (в направлении Оболони – на участке дороги от перекрестка с бульваром Перова и до съезда с Северного моста). Проблемы есть на участке дороги от метро "Почайна" и до метро "Дорогожичи", что в свою очередь сказалось на трафике на улицах Кирилловской и Семена Скляренко. Из-за ДТП в районе метро "Дарница" и ремонтных работ в районе метро "Левобережная" образовались пробки на проспектах Освободителей и Броварском, соответственно.

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Из-за ДТП возле Киевского муниципального театра кукол (в направлении станции "Черниговская") есть проблемы на улицах Братиславской, Миропольской и Бойченко. Пробки имеются на проспектах Николая Бажана и Соборности (ДТП на мосту Патона) в направлении правого берега столицы, а также на Харьковском шоссе в сторону Дарницкой площади (ДТП в районе пересечения с улицей Здолбуновской).

Пробки повлияли на скорость автомобилей на Набережном шоссе и Набережно-Рыбальской (в направлении Подола), Вадима Гетмана (в обе стороны), Академика Глушкова, Голосеевском и Валерия Лобановского.

Тянучки образовались на Окружной и Кольцевой дорогах, проспекте Победы и улице Богатырской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева 15 ноября произошла авария с участием такси и маршрутки. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки, которую госпитализировали.