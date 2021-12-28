Киев сковали пробки, на проспекте Лобановского серьезная авария. Карта и все подробности

В Киеве во вторник, 28 декабря, на проспекте Валерия Лобановского произошла авария с участием Subaru и Skoda. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. В результате ДТП на этом участке дороги образовалась пробка.

"Серьезная авария с пострадавшими на проспекте Лобановского. По словам очевидцев, столкнулись Subaru и Skoda. Удар был таким сильным, что сработали подушки безопасности, вырвало колесо, дорога усеяна обломками. На месте работали спасатели", – говорится в сообщении.

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Отметим, согласно данным Google Maps проблемы с движением наблюдаются на всех столичных мостах. Пробки также образовались на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры, Броварском, Соборности и Николая Бажана (от метро "Позняки" в направлении Южного моста).

На проспектах Академика Глушкова, Голосеевском, Любомира Гузара и Победы (до метро "Берестейская"), на улицах Академика Заболотного (в направлении Столичного шоссе), Вадима Гетьмана (в направлении Караваевых Дач), Жилянской, Братиславской и Набережном шоссе.

Проблемы с движением также есть в центре столицы, Большой Окружной дороге и Набережно-Рыбальской (в направлении Гаванского моста).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева в пятницу, 24 декабря, с рельс сошли сразу два трамвая. По предварительно информации в результате происшествия никто не пострадал.