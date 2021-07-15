Киев попал в ТОП-15 городов мира с самым грязным воздухом

Киев в четверг, 15 июля, оказался на 13 месте среди городов мира с самым грязным воздухом. По состоянию на 08:30 рейтинг загрязнения столицы составлял 90 AQI.

Такие данные предоставлены на сайте iqair.com. Согласно карте ситуации с загрязнением воздуха, самые опасные показатели были зафиксированы в Соломенском районе.

Соответствующий индекс столицы Украины характеризуется как "средний". Концентрация загрязнение в настоящее время в 3 раз выше рекомендуемого ВОЗ.

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В таких случаях лучше закрыть окна, чтобы избежать загрязнения наружным воздухом, а чувствительные группы населения должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе.

Тройку лидеров возглавил антирейтинга возглавил Сантьяго (Чили), за ним идут Джакарта (Индонезия) и Кабул (Афганистан). Кроме того, в ТОП-15 городов мира с самым грязным воздухом попали Пекин и Ухань (Китай), Дели (Индия) и Москва (РФ).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 22 июня, Киев из-за жары окутал смог. Опасное погодное явление началось около 12:00.