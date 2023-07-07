Киев получил еще шесть вагонов от варшавского метрополитена. Видео

Киевский метрополитен получил еще шесть вагонов из Польши. Поставки остальных 42 планируется сделать до конца этого года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Часть из них станет донорами для существующих поездов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киевский метрополитен получил еще шесть вагонов из Польши. В общей сложности польские коллеги уже передали 18 вагонов. Поставки еще 42 планируются до конца этого года. Специалисты "Киевского метрополитена" поэтапно осуществляют осмотр и проверку полученных вагонов, в том числе механической части", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА добавили, что инвентарный парк вагонов коммунального предприятия "Киевский метрополитен" составляет 821 вагон разных моделей и лет выпуска. Из них – 656 вагонов советского производства. Полученные вагоны будут использованы в качестве технических доноров для капитальных ремонтов действующего подвижного состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте, пока в стране продолжается полномасштабная война. Сейчас себестоимость услуги в несколько раз дороже.

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