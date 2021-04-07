Киев опередил все регионы Украины по количеству новых больных COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 6 апреля, зарегистрировали 1417 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1819 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 15 415 граждан, среди новых больных – 636 детей и 437 медработников. Были госпитализированы – 5587 человек, летальных случаев – 481. На утро 7 апреля общее количество заражений достигло 1 784 579 человек.

Прививку против коронавируса за сутки получили 15 585 украинцев.

По состоянию на вторник, 7 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 133 млн человек. За минувший день выявили 575 110 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 107 млн.

Статистика COVID-19 в Украине. Facebook Максима Степанова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 5 апреля зарегистрировали 1432 случая коронавирусной болезни COVID-19.