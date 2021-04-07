Київ випередив усі регіони України за кількістю нових хворих на COVID-19

Олег Тимченко Життя столиці 08:30, 7.04.2021 Оновлено: 08:52, 7.04.2021

У Києві протягом минулої доби, 6 квітня, зареєстрували 1417 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, у столиці було зроблено 1819 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Києві (1417), Одеській (1236), Київській (1092), Львівській (1085) та Харківській (1 017) областях.

В Україні за добу зараження коронавірусом підтвердили у 15 415 громадян, серед нових хворих – 636 дітей та 437 медпрацівників. Було госпіталізовано – 5587 осіб, летальних випадків – 481. На ранок 7 квітня загальна кількість заражень досягла 1 784 579 осіб.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 15 585 українців.

Станом на вівторок, 7 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 133 млн осіб. За минулий день виявили 575 110 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. Водночас одужали більш ніж 107 млн.

Статистика COVID-19 в Україні.
Facebook Максима Степанова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 5 квітня зареєстрували 1432 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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