Киев опередил все регионы Украины по количеству новых больных COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 6 апреля, зарегистрировали 1417 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1819 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 15 415 граждан, среди новых больных – 636 детей и 437 медработников. Были госпитализированы – 5587 человек, летальных случаев – 481. На утро 7 апреля общее количество заражений достигло 1 784 579 человек.

Прививку против коронавируса за сутки получили 15 585 украинцев.

По состоянию на вторник, 7 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 133 млн человек. За минувший день выявили 575 110 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 107 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 5 апреля зарегистрировали 1432 случая коронавирусной болезни COVID-19.