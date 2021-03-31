Киев охватили масштабные пожары: названа причина

Киев и область охватили масштабные пожары в экосистемах за человеческой халатности.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Киеве.

Только 30 марта столичные пожарноспасательные подразделения 10 раз выезжали на тушение травяного настила и кустарников на открытой местности. Общая площадь уничтоженных травы составила более 3000 кв. м.

"Самый большой по площади пожар, который спасателям пришлось ликвидировать, возник на улице Пуховской в Деснянском районе столицы. Сообщение о возгорании на линию 101 поступило 30 марта в 16:59. Как оказалось, горел травяной настил на площади 1300 кв. м с распространением огня на 6 деревянных сараев размером 2 х 2 м каждый ", – сообщили в ДСНС.

Также, спасателям приходилось ликвидировать пожары в экосистемах Подольского, Оболонского и Голосеевского районов столицы. К счастью, в результате этих событий никто не пострадал. Причины возникновения пожаров устанавливаются.

В ведомстве призвали людей не поджигать траву и сухостой.

"Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно весной, когда начинают массово наводить порядок на приусадебных участках: сжигают мусор и остатки сухой растительности, оставляя костер догорать у полей. Такие поступки крайне опасны, ведь в условиях порывов ветра, огонь мгновенно распространяется на сотни квадратных метров на сухостой и тростник ", – заявили спасатели.

Отметим, с начала 2021, спасатели ликвидировали 54 пожара в экосистемах города общей площадью более 7 га.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта, в Дарницком районе Киева во время пожара в квартире на девятом этаже, расположенной на улице Тростянецкой, спасли пенсионерку.