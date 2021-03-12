Киев накрыла сильная метель. Фото

В пятницу, 12 марта, Киев накрыла сильная метель.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Непогода, о которой еще вчера предупреждали в Укгидрометцентре, началась еще ночью 12 марта – с самого утра дул сильный ветер, а во второй половине дня пошел снегопад. Из-за сильного ветра город накрыли настоящие зимние метели.

Идти по улице невозможно – из-за ветра, снег летит прямо в лицо. Он же и сметает снег с крыш и разметает его на дорогах. Пока в Киеве -1, поэтому снег укрывает землю, а в отдельных местах образуется снежный накат.

Также снегом покрыты и городские дороги. Из-за сильного снегопада в городе плохая видимость на трассах.

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 12 марта, обратился к руководителям предприятий и организаций столицы с предложением сократить рабочий день из-за непогоды. Также в КГГА заявили, что будут бороться со стихей в столице с помощью специальной техники.

По данным Укргидрометцентра, мокрый снег с дождем пройдет в столице и ночью 13 марта. Однако уже днем температура воздуха поднимется до + 8 градусов и выпавший снег растает.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта в Киеве приспустили самый большой флаг Украины из-за погодных условий.