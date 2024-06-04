Киев накрыла гроза с градом: в некоторых районах подтопило улицы. Фото и видео

Во вторник, 4 июня, Киев снова накрыла мощная гроза с градом. Некоторые улицы столицы, в частности, ул. Стеценко превратились в реки.

Кадры непогоды публикуют местные Telegram-каналы. Из-за ливня в некоторых местах оказались подтопленными автомобили, подземные переходы и строительные площадки.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и столице. 4 июня днем гроза, в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

В последние дни гроза в Киеве – частое явление. Во время непогоды 2 июня на пляже "Троещина" дерево упало на палатку, в которой от непогоды скрывались отдыхающие. В результате происшествия пострадали три человека.

"Троим пострадавшим была оказана помощь на месте. Дальше с помощью специнструментов спасатели убрали дерево с пляжа", – рассказали в "Киевской службе спасения".

Деревья из-за грозы падали на проезжие части в Шевченковском и Голосеевском районах города. Жителей столицы еще раз призвали не пренебрегать сообщениями об опасности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 июня в Киеве разгулялась непогода, из-за которой был объявлен I уровень. На публиковавшихся в сети эпических кадрах было видно, что над Киевом нависло огромное черное облако, а дождь "стоял стеной".

– В Укргидрометцентре сообщали, что в первые дни лета в Украину придет сильная жара. В некоторых областях столбики термометров покажут +33 градуса, но ночью температура может опуститься до +12 градусов.

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