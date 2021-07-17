Киев накрыл погодный апокалипсис: пронесся ураган, ливень и песчаная буря. Фото и видео

В субботу, 17 июля, после длительной жары, Киев накрыл мощный ураган. Отдельные улицы города затопило, а ураганный ветер сметал все на своем пути. А возле столицы выпал град размером с перепелиное яйцо.

OBOZREVATEL рассказывает, как столица пережила июльский шторм. Непогода началась после обеда и наблюдалась не всюду (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео непогоды в одном из районов города опубликовал Telegram канал "Киев Оперативный". Так, в ресторане "Маячок" в Голосеевском районе снес большой павильон, который располагался на террасе.

Кроме сильного ветра, на левом берегу столицы наблюдалась песчаная буря. В частности, на улице Никольско-Слободской и Андрея Аболмасова ветер поднимал вверх песок, который в большом количестве хранится у многочисленных строительных объектов.

Видео дня

А на улице Скрипника, 48, в Соломенском районе за сильного ветра прямо на дорогу упало огромное дерево.

Из-зашквального ветра и ливня в центре города наблюдались потопы. Так, много воды, в одном из выходов со станции метро "Олимпийская", а возле ТРЦ "Украина" "поплыл" проспект Победы.

А под Киевом, в Броварском районе наблюдали огромный град размером с перепелиное яйцо.

Отметим, что непогода была кратковременной и наблюдалась не во всех районах города. К тому же сложные погодные условия существенно не повлияли на температуру воздуха, жара в городе удержится до понедельника, 19 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 18 июля, в Украине будет солнечно и жарко. В течение дня ожидается +30 ... + 34 градуса. В начале недели будет тепло, однако пройдут кратковременные дожди с грозами.