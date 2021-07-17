Жара с ливнями и грозами: появился прогноз погоды в Украине на начало недели

В воскресенье, 18 июля, погода в Украине все так же будет солнечной и жаркой. В течение дня ожидается +30…+34 градуса. В начале недели будет тепло, при этом могут нагрянуть дожди с грозами.

На Западе температура воздуха немного снизится до +28…+32 градусов. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram-канале (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

По ее словам, во вторник, 20 июля, на западе, севере и в большинстве центральных областей (кроме Днепра) ожидается +23…+29 градусов. На Юге и Востоке будет +30…+33 градусов, а жара ослабнет в этих регионах только во второй половине недели.

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Отмечается, что 18 июля в Украине будет мало дождей. В Киеве температура воздуха достигнет +32…+34 градусов. В понедельник, 19 июля, в столице Украине будет +28…+30 градусов, а 20 июля температура немного снизится до +26…+28 градусов.

Кроме того, 19 июля на всей территории Украины, кроме востока и юга, возможны грозовые дожди, ливни, град и шквалы.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, 18 июля дожди с грозами прогнозируются по всей территории нашей стране, кроме центральных частей. Температура днем +30...+32 градуса, ночью +21...+23 градуса.

19 июля ожидается такая же температура воздуха и осадки. 20 июля дожди пройдут по всей территории Украины, кроме Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Луцкой, Ривненской, Львовской, Ужгородской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 16 июля на Закарпатье пронесся мощный ураган. Непогода повалила деревья на проезжие части и сорвала крыши с 35 домов.

Ранее Раховский район накрыли сильные ливни, которые привели к поднятию уровня воды в местных потоках. Стихия повлекла за собой паводок, который уничтожил деревья, повредил дороги и подтопил дворы.