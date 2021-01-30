Киев накроет циклон Olaf: опубликован свежий прогноз погоды

В Киеве в субботу, 30 января, до конца дня будет идти снег, который вызван циклоном под названием Olaf.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, ночью температура воздуха опустится до -8 градусов.

"Напоминаем киевлянам, что сегодня (30 января – Ред.) опять будет идти снег. Облачные системы с юго-запада уже достигли столицы, и через несколько часов начнется снег. Такую погоду вызывает очередной циклон Olaf", – предупредили синоптики.

По прогнозу метеорологов, днем в столице ожидается 0-2 градуса, ночью похолодает до -6-8 градусов. Ветер южно-восточный 5-10 м/с.

Напомним, что что в Украине в субботу, 30 января, значительно ухудшится. В большинстве регионов ожидается снегопад и гололед. При этом снег продолжит идти 30 января и 1 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, январь в Украине закончится осадками, гололедом, порывистым ветром и температурными скачками.