Украинцев предупредили о серьезном ухудшении погоды: объявлен I уровень опасности

Погода в Украине в субботу, 30 января, значительно ухудшится. В большинстве регионов ожидается снегопад и гололед.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, снег продолжит идти 30 января и 1 февраля.

"30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололед (I уровень опасности, желтый). 1 февраля в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег, днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с", – предупредили синоптики.

Также на дорогах северных, центральных, Харьковской областей – гололед.

Отметим, что в ГСЧС добавили, что погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушения движения автотранспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, что трассу Киев – Одесса парализовал снег: пробки растянулись на 30 км. Также из-за обильных снегопадов на дорогах Украины участились случаи ДТП, в которых были пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик дала прогноз погоды на конец января.