Украину накроет новый циклон: синоптик дала прогноз погоды на конец января
Январь-2021 в Украине закончится осадками, гололедом, порывистым ветром и температурными скачками. Погоду будут определять циклоны и атмосферные фронты, которые сейчас наблюдаются над всей Европой.
Таким прогнозом на выходные 30-31 января поделилась народный синоптик Наталья Диденко в Facebook. Со своей стороны спасатели предупредили об опасных метеоявленях на днях и в начале февраля.
Так, в субботу и воскресенье везде периодически будет идти снег, на востоке, юге и Днепропетровщине – дождь или мокрый снег. Правда, днем 31 января прогнозируют временную паузу в осадках в большинстве регионов.
Температура воздуха в выходные обещает быть непостоянной. Например, ночью ударят умеренные морозы до -3... -9 градусов, а днем ожидается на уровне -3... +3. На востоке, юге и в Днепре с районами потеплеет днем до +3... +7.
Погода в Киеве 30-31 января будет влажной, только днем в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах будет наблюдаться гололедица. В ночные часы поморозит до -5... -8, днем ожидается 0... -3 градуса.
"Ветер будет порывистым, закутывайте шею. Февраль в Украине начнется визитом очередного циклона из Италии-Балкан", – предупредила Диденко.
С таким же предупреждением об опасных метеорологических явлениях в конце января и в начале февраля выступили и спасатели:
30-31 января на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, будет гололедица (І уровень опасности, желтый)
в понедельник, 1 февраля, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см);
днем 1 февраля в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с;
на дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица (І уровень опасности, желтый).
"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", – информируют в ГСЧС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из-за снегопадов 28-29 января юг Украины сковали сугробы. Несколько крупных трасс оказались заблокированными, там образовались пробки протяженностью до 30 километров.
Спасатели предупредили, что сложные условия на дорогах Киева, из-за снегопадов и гололеда, продолжатся до 30 января включительно.