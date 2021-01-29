Украину накроет новый циклон: синоптик дала прогноз погоды на конец января

Январь-2021 в Украине закончится осадками, гололедом, порывистым ветром и температурными скачками. Погоду будут определять циклоны и атмосферные фронты, которые сейчас наблюдаются над всей Европой.

Таким прогнозом на выходные 30-31 января поделилась народный синоптик Наталья Диденко в Facebook. Со своей стороны спасатели предупредили об опасных метеоявленях на днях и в начале февраля.

Так, в субботу и воскресенье везде периодически будет идти снег, на востоке, юге и Днепропетровщине – дождь или мокрый снег. Правда, днем 31 января прогнозируют временную паузу в осадках в большинстве регионов.

Температура воздуха в выходные обещает быть непостоянной. Например, ночью ударят умеренные морозы до -3... -9 градусов, а днем ожидается на уровне -3... +3. На востоке, юге и в Днепре с районами потеплеет днем до +3... +7.

Погода в Киеве 30-31 января будет влажной, только днем в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах будет наблюдаться гололедица. В ночные часы поморозит до -5... -8, днем ожидается 0... -3 градуса.

"Ветер будет порывистым, закутывайте шею. Февраль в Украине начнется визитом очередного циклона из Италии-Балкан", – предупредила Диденко.

С таким же предупреждением об опасных метеорологических явлениях в конце января и в начале февраля выступили и спасатели:

30-31 января на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, будет гололедица (І уровень опасности, желтый)

в понедельник, 1 февраля, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см);

днем 1 февраля в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с ;

на дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица (І уровень опасности, желтый).

"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", – информируют в ГСЧС.

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