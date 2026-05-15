Киев атаковали вражеские дроны: слышны взрывы. Что известно

В Киеве в пятницу, 15 мая, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – написал Кличко.

В свою очередь в пресс-службе Воздушных сил ВСУ подтвердили информацию о вражеском дроне над столицей.

"Киев – вражеский БпЛА над городом. Находитесь в укрытиях до отбоя!", – призвали в пресс-службе.

Что предшествовало

Ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 15 мая, была завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Дарницком районе. Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети.

