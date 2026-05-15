Как отмечает Piolitico, Генсек НАТО Марк Рютте ещё в конце апреля призвал государства, являющиеся членами Альянса, выделять на помощь Украине [хотя бы] по 0,25% от своих ВВП.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Щорічний потік коштів до України можна було би таким чином потроїти (ще й з гаком): він тоді зросте як мінімум (тобто не враховуючи численних і суттєвих перевищень цього розміру, які є вже зараз) до 143 мільярдів доларів (згідно з власною оцінкою НАТО сукупного ВВП своїх країн) - а минулоріч Україна отримала від членів Альянсу військову допомогу на суму лише 45 мільярдів доларів (причому це вже включаючи все: від купівлі зброї до інвестицій в українські оборонні компанії).

Однак несподівано "пропозиція Рютте викликала неприйняття у Франції та Великої Британії", - цитує видання свої джерела.

Мотивація зазначених країн залишається незрозумілою. [Зажерлися?]

"Хай там як, але це означає, що ідея Рютте навряд чи буде реалізована в нинішньому вигляді, адже будь-яка ціль для всього Альянсу має бути узгоджена всіма членами НАТО", – пише Politico.

Ну а наразі Україні допомагають більш за все на Півночі.

"Той факт, що скандинавські країни, з населенням менше 30 мільйонів людей, забезпечують третину військової підтримки, яку надають всі країни НАТО – а це майже 1 мільярд людей, – є неприйнятним", – цитує видання міністра закордонних справ Швеції.

Від себе ж нагадаю, що:

допомога Україні від Норвегії, Швеції, Нідерландів або Данії перевищує для кожної з цих країн навіть в абсолютному вимірі допомогу від Франції,

допомога від Фінляндії - абсолютну допомогу від Італії або Іспанії,

допомога від Литви, Естонії або Латвії - допомогу в абсолюті від Румунії або Португалії,

допомога від Ірландії - абсолютну допомогу від Греції,

а від Ісландії (або, звісно, від кожної з перерахованих вище) - теж в абсолюті - допомогу від Туреччини…