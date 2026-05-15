Прочитал публикацию о подозрении Volodymyr Omelyan.

Видео дня

Начинается она с того, что Владимир был мобилизован 22 февраля 2022 года. Это первый день полномасштабного вторжения.

Мобилизоваться тогда можно было только по собственной инициативе, добровольно. Итак, Владимир пошел добровольцем в первый день вторжения. Мне кажется, он вообще единственный бывший министр инфраструктуры, который был в ВСУ. Впоследствии его ранило, и он демобилизовался.

Суть подозрения заключается в том, что Владимир выполнял что-то вне должностных инструкций. Но все военнослужащие выполняют обязанности вне служебных инструкций. Потому что не хватает в ВСУ людей и денег.

Армия живет по принципу приказов. Но по мнению ГБР, Омелян "ввел в заблуждение" командиров, чтобы они ему дали такие приказы, которые ГБР не понравились.

Вместо того, чтобы поддержать известных людей, которые пошли в ВСУ, ГБР добивает само желание мобилизоваться.