Каждое из имен защитников — это напоминание о том, какой ценой Украина отстаивает свою свободу, — Виталий Кличко почтил память погибших Героев-киевлян

В День памяти защитников Украины Виталий Кличко вместе с семьями погибших воинов возложил цветы к Мемориальному комплексу Героев-киевлян.

Видео дня

Об этом глава столицы написал в Telegram.

"Сегодня, в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, чтим память Героев.

Вместе с семьями погибших воинов возложили цветы к Мемориальному комплексу Героев-киевлян – на перекрестке улицы Грушевского и Петровской аллеи", – написал Кличко.

Мемориал был открыт 29 августа 2021 года по просьбе и совместно с семьями военных, погибших, защищая государство в российско-украинской войне с 2014 года.

Главные истории дня

Тогда было сложно представить, что через год начнется полномасштабная война, что Киев снова и снова будет прощаться со своими защитниками и защитницами.

Сегодня рядом с мемориалом, на ситилайтах, размещены около 1 400 фотографий погибших героев-киевлян.

Каждое из имён защитников — это напоминание о том, какой ценой Украина завоевывает свою свободу и своё будущее.

Искренне соболезную всем семьям, которые оплакивают своих близких.

Вечная память защитникам и защитницам, отдавшим жизнь за Украину.

Честь и уважение Героям!