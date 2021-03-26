Карантин в Киеве: люди носят маски в магазинах и против остановки транспорта. Видео

Киев попал в "красную зону" из-за роста количества больных COVID-19. Согласно новым требованиям Кабмина, граждане в общественных местах должны находится в масках.

Как сообщили киевляне OBOZREVATEL во время опроса, большинство из них носят маски в магазинах (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, одна из киевлянок подчеркнула, что носит индивидуальные средства защиты, когда находится в толпе.

"Если большое расстояние между людьми, то не буду носить. А если скопление (людей – Ред.), то даже без постановления Кабмина сам себя будешь оберегать", – подчеркнула женщина.

Кроме того, киевляне, ради своего здоровья, готовы носить маски в транспорте. В то же время, некоторые из опрошенных заявляют, что не верят в COVID-19.

"Не существует никакого коронавируса – это бизнес людей "на верху". Кроме того, нося маску (на лице, не опустив на подбородок – Ред.) – человек дышит углекислым газом", – заявил мужчина.

Добавим, что большинство киевлян негативно высказали относительно остановки общественного транспорта из-за усиления карантинных ограничений. В то же время, часть горожан одобрили эту идею.

"Позитивно – очень много людей передвигаются на нем (общественном транспорте – Ред.) и при этом игнорируют правила дистанции", – подчеркнул молодой человек.

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