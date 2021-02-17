Кованные театральные композиции в метро Киева: опубликованы интересные факты и фото

На станции Оболонско-Теремковской линии метро Киева "Оболонь" установлены кованные композиции на тему театра, литературы и искусства.

Как сообщает 44, они расположены в центре путевых стен, которые облицованы желтым мрамором.

Колонны на платформе были сделаны в таком стиле, чтобы у пассажиров создавалось впечатление, будто они на широком шоссе, переходящем под землю прямо с улицы. Ежедневно, станцией пользуется более 33 тысяч человек.

Станция метро "Оболонь" была открыта раньше, чем "Героев Днепра" и "Минская" -19 декабря 1980 года.

После своего открытия, станция сразу начала пользоваться большим спросом, ведь Оболонь в 1970-е активно строилась, и к моменту появления метрополитена в районе, это уже был большой и густонаселенный жилмассив.

Станция метро "Оболонь" называется в честь местности Оболонь и Оболонского района Киева. Само название происходит от слова "оболоня" или "болонь", и обозначает заливные луга, или равнины возле воды. Старое название станции — "Проспект Корнейчука". В "Оболонь" ее переименовали 19 октября 1990 года. Одно из проектных названий – "Оболонь I".

Ранее OBOZREVATEL рассказал об одной из станции метро в Киеве, которая расписана в белорусском стиле.