Как выглядит Софийская площадь Киева на третий день после дрифта. Подробности и фото

В Киеве в четверг, 12 августа, сотрудники клининговой компании продолжили уборку Софийской площади после дрифта. Для очистки поверхности от следов шин рабочие используют ручные машины.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Химию и аппараты для мойки под высоким давлением уже не применяют (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В основном явных следов от шин, которые оставили машины после мероприятия, практически уже не видно. Рабочие убирают те участки, которые не успели отмыть в среду, 11 августа, волонтеры организации "Києве мій", а также певица Alyona Alyona, которая участвовала в дрифте.

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Не исключено, что к концу дня работы по очистке плитки на Софийской площади будут закончены.

Напомним, в Киеве 10 августа два автомобиля устроили гонки на пешеходной части Софийской площади, что нанесло ущерб городу в размере около 50 тыс. гривен. В органах власти сообщили, что у организаторов не было необходимого разрешения.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что по факту хулиганства открыто уголовное производство. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы.

В среду, 11 августа, рабочие продолжили уборку Софийской площади после дрифта автомобилей компании Red Bull. Для очистки поверхности от следов шин задействовали несколько специальных ручных машин.

Кроме того, к сотрудникам клининговой компании присоединились волонтеры, который смогли ускорить процесс уборки с помощью специальной химии и машины для мойки под высоким давлением.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярную украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona (Алена Савраненко) вызвали на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования опасного дрифта в центре Киева. Она должна явиться в полицию 16 августа на 10:00.