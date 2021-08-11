Как выглядит Софийская площадь в Киеве после дрифта. Эксклюзивные подробности и фото

В Киеве в среду, 11 августа, рабочие продолжили уборку Софийской площади после дрифта автомобилей компании Red Bull. Для очистки поверхности от следов шин задействовали несколько специальных ручных машин.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Уборкой территории занимается клининговая компания (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Закончить конечно хотим как можно скорее. Сегодня будем весь день убирать, может и справимся", – сообщили сотрудники компании.

Рабочие уже частично очистили поверхность ближе к входу в Национальный заповедник "София Киевская", и начали уборку территории вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

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При этом в компании Red Bull заявили, что планировали после проведения мероприятия оставить площадь в таком же состоянии, "которое было до начала (дрифта – Ред.)"

"Это было недосмотром с нашей стороны. Мы глубоко сожалеем об этом. Мы планировали оставить место проведения мероприятия убранным и в таком же состоянии, как ранее. Такие работы сейчас продолжаются", – сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве 10 августа два автомобиля устроили гонки на пешеходной части Софийской площади, что нанесло ущерб городу в размере около 50 тыс. гривен. Как выяснилось, у организаторов не было необходимого разрешения.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что по факту хулиганства открыто уголовное производство. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правоохранители изъяли вечером 10 августа два автомобиля, которые устроили дрифт на Софийской площади.