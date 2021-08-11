Дрифт на Софийской площади: к уборке территории присоединились активисты и известная певица. Репортаж

В Киеве в среду, 11 августа, к уборке Софийской площади от последствий дрифта, присоединились волонтерыы. Также на месте находятся сотрудники компании Red Bull.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Для чистки плитки активисты используют горячую воду и моющее средство (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Используем воду из подвала, которая моет под высоким давлением. Также используем скребок и химию, которой покрываем поверхность… То есть намочили поверхность, добавили химию, а потом мойкой высокого давления грязь смывается очень хорошо", – рассказал один из волонтеров организации "Києве мій".

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Он добавил, что активисты пришли на площадь абсолютно бесплатно по собственному желанию. У них уже есть опыт подобной работы, поэтому уборка проходит достаточно быстро. Волонтер уточнил, что стоимость химии и работы машины для мойки составит около 5 тысяч гривен.

Отметим, на Софийской площади также присутствуют сотрудники компании Red Bull, которые отмывают ее практически вручную.

Кроме того, сюда приехала певица Alyona Alyona, которая участвовала в дрифте. Она сообщила, что понимает степень своей ответственности за загрязнение площади и поэтому "пришла отмывать следы того, что оставила".

"Все спрашивают вдохновило меня это на создание нового хита? Дрифт, дрифт. Но это не та пиковая ситуация. Если что-то делать, то она (песня – Ред.) будет злой, а я добрая", – подчеркнула в комментарии OBOZREVATEL певица.

Напомним, в Киеве 10 августа два автомобиля устроили гонки на пешеходной части Софийской площади, что нанесло ущерб городу в размере около 50 тыс. гривен. В органах власти сообщили, что у организаторов не было необходимого разрешения.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что по факту хулиганства открыто уголовное производство. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в среду, 11 августа, рабочие продолжили уборку Софийской площади после дрифта автомобилей компании Red Bull. Для очистки поверхности от следов шин задействовали несколько специальных ручных машин.