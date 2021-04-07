Лікарі, пенсіонери та воїни АТО: як вакцинуватись у Києві та скільки доз залишилося

У Києві проводять вакцинацію від COVID-19 у 85 спеціально створених додаткових пунктах щеплень. Вони працюють при центрах медико-санітарної допомоги. На кожному із них є лікар і медсестра, які проходили навчання з вакцинації.

OBOZREVATEL дізнався, хто і як може зробити щеплення від COVID-19 у Києві.

Окрім стаціонарних пунктів щеплень, у столиці працює 12 мобільних бригад, які вакцинують тільки медиків та працівників соціальної сфери.

Регіональний координатор проведення вакцинальної кампанії в місті Києві Василь Животенюк розповів, що наразі у пунктах можуть вакцинуватися медпрацівники ЦПМСД та особи віком 80+, а в мобільних бригадах – медики будь-яких лікувальних закладів, а також соціальні працівники.

"Зараз у Києві відбувається два етапи вакцинації, під них потрапляють абсолютно всі медичні працівники, незалежно від форм власності закладу, окрім працівників інтернатних закладів та будинків для осіб похилого віку. Вони чекають своєї вакцини", – розповів Животенюк.

Щеплення роблять добровільно, за списками, які надають медичні заклади. Особи віком 80+ можуть записатися на вакцинацію через сімейного лікаря або в реєстратурі лікувального закладу.

Загалом люди похилого віку ставляться до вакцинації схвально.

"Я записувалася на щеплення через сімейного лікаря. Минуло декілька днів, і я прийшла на вакцинацію. Ніяких побічних ефектів не було", – розповіла наша співрозмовниця.

У коментарі OBOZREVATEL в Департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації повідомили, що в столиці вже вакцинували 27 158 осіб. Із цього числа щеплення отримали 14 639 медпрацівників незалежно від форми власності закладу та підпорядкування.

Зазначимо, що відповідно до Наказу МОЗ № 443, першочергово рекомендується вакцинувати залишками доз пріоритетні групи ризику з наступного етапу. У разі відсутності можливості вакцинації визначених груп із другого етапу, для популяризації вакцинації у МОЗі рекомендують залучати публічних та громадських діячів.

Серед них:

1) учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

2) народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, лідери та представники релігійних організацій;

3) видатні письменники, журналісти, спортсмени, музиканти, актори, співаки, інші діячі сфери культури віком понад 60 років.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА зазначили, що велика кількість киян, які заповнили анкету, не підпадає під визначені категорії, та попросили людей уважно поставитися до відповідності вимогам Наказу МОЗ № 443 від 11.03.2021.

Водночас у Київській міській держадміністрації зауважили, що залишкових доз у столиці майже немає.

"Зараз обмаль доз, але ми намагаємося вакцинувати залишками доз воїнів АТО. Вони щодня приходять робити щеплення", – сказав Животенюк.

Також він повідомив, що у Києві лишилося 10 000 вакцин, із них 5100 для медиків та робітників соціальної сфери, решта – для осіб віком від 80 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київрада виділила 140 мільйонів гривень для закупівлі вакцини від COVID-19.