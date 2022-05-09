Как в Киеве отмечают 9 мая: мало цветов и усиленные патрули правоохранителей. Фото и видео

В Печерском районе Киева в понедельник, 9 мая, все желающие получили возможность возложить цветы к памятнику Вечной Славы. Территория вокруг него находится под охранной усиленных патрулей полиции.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Чтобы попасть к памятнику, желающие должны были предъявить документы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, цветы к "вечному огню" граждане начали нести с самого утра. При этом в самом парке и на подходах к нему было замечено большое количество патрулей полиции и Национальной гвардии.

Для того, чтобы пройти к памятнику, граждане должны были предъявить документы. У некоторых из них осматривали сумки и кульки.

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Стоит отметить, что количество граждан, которые захотели возложить цветы у "вечного огня", было гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Небольшой молебен быстро провели представители Украинской православной церкви (московского патриархата).

Кроме того, цветы возлагали и к памятнику украинскому актеру Леониду Быкову, который находится недалеко от парка Вечной Славы. По предварительной информации, серьёзных инцидентов зафиксировано не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Киева должны быть бдительными и осторожными 8 и 9 мая. В эти дни возможны провокации и существует опасность авиаударов со стороны российских оккупантов.