В КГГА призвали жителей Киева быть осторожными 8 и 9 мая

Жители Киева должны быть бдительными и осторожными 8 и 9 мая. В эти дни возможны провокации и существует опасность авиаударов со стороны российских оккупантов.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА. Кроме того, в столице не завершены работы по разминированию.

"Только за эти сутки, с 0:00 до 10:00, уже четырежды объявлялась воздушная тревога. Надо быть очень осторожными, надо понимать всю опасность, которая сегодня есть. И соблюдать те правила, к которым мы уже все, собственно, привыкли", – отметил Поворозник.

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Он добавил, что комендантский час в столице действует с 22:00 до 5:00. В то же время в городе 8 и 9 мая будут нести усиленную службу патрули полиции и Нацгвардии. Никакие массовые публичные акции в столице проводиться не будут из-за военного положения.

Заместитель главы КГГА напомнил, что в столице действует запрет на посещение лесопосадок и лесов за пределами жилых массивов.

"Работы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в местах, где были обстрелы, еще не завершены! Кроме этого, сохраняется достаточно серьезная опасность пожаров в лесах вокруг города при разведении костров", – резюмировал Поворозник.

Напомним, в Киеве не будут вводить усиленный комендантский час 8 и 9 мая. В то же время во избежание провокаций в городе увеличат количество патрулей на улицах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 8 и 9 мая сохраняется большая опасность ракетных ударов. Жителей города призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.