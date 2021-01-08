Як ринки та магазини Києва дотримуються карантину: фоторепортаж

В Україні з початком жорсткого карантину (локдауну) в торгово-розважальних центрах і ринках припинили продаж непродовольчих товарів.

Журналісти OBOZREVATEL перевірили, як дотримується заборона на торгівлю в деяких київських магазинах і базарах.

Наприклад, в невеликому ТРЦ в столичному мікрорайоні "Троєщина" є закриті магазини. У супермаркети співробітники плівки закрили товари, які потрапили під заборону продажу.

На одному з ринків все лавки, крім продуктових закриті.

Крім того, в тих ТРЦ де є кафе та ресторани, закриті входи для відвідувачів. Їжу можна замовити онлайн або на винос. Кур'єри також очікують замовлень, не заходячи до закладу.

Додамо, що нам деякі продавці розповіли, що самі не знають, чи потрібно закривати плівкою заборонені групи товарів і бояться потрапити на штрафи. Тобто їм не зрозуміло, чи досить продавати онлайн і не заклеювати або заклеювати плівкою і продавати онлайн.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 8 січня, в Україні почався жорсткий карантин проти поширення COVID-19. Українські супермаркети заклеїли стрічками "заборонку" на період локдауну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов розповів, що буде працювати на локдаун в Україні.