Изуродованные авто, обломки везде и дым: последствия удара РФ по Виноградаре в Киеве. Фото и видео

Во время террористической атаки РФ по Киеву в ночь на 2 июня на жилом массиве Виноградарь зафиксировали прилет российской ракеты, а затем реактивного дрона-камикадзе. В результате обстрела здесь был поврежден многоэтажный дом и гаражный кооператив.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте работают все экстренные службы.

Что известно

Так, в ночь с 1 на 2 июня Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву. В результате комбинированной атаки в Подольском районе был поврежден многоэтажный жилой дом. В здании, в частности выбиты окна, повреждена стена, а во дворе обломками и землей засыпало и побило припаркованные автомобили.

Кроме того, уже утром реактивный дрон-камикадзе попал в гаражи на Виноградаре, в результате чего начался пожар и было слышно несколько взрывов из-за возгорания машин с газовыми установками.

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и коммунальщики, которые уже начали убирать территорию от обломков.

Российская атака

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Много пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 1 июня, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Украину. Враг запустил ударные дроны из разных локаций, а также поднял в воздух стратегическую авиацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!