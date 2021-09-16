Из Киева в Канев по Днепру за 2,5 часа: обновленная "Ракета" отправилась в первый рейс. Фото

Из Киева в четверг, 16 сентября, по реке Днепр отправился в первый рейс обновленный скоростной катер класса "Ракета". До Канева Черкасской области судно на подводных крыльях доплыло за 2,5 часа.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Теплоход "Нибулон-Экспресс-1" отплыл от 6-го причала в столице.

Как рассказала руководитель Государственного агентства туризма Марьяна Олеськив, рейс организовали для того, чтобы узнать о привлекательности такого маршрута для украинцев.

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"Если Западная Украина научилась работать и принимать туристов, то Центральная пока нет. Сегодня мы отправляем целую фокус-группу. Они нужны для исследования рентабельности маршрута и его актуальности среди населения", – заявила Олеськив.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко добавил, что в планах, начиная с 2022 года, запустить подобные речные маршруты в направлении не только Канева, но и Чернобыля.

Отметим, "Ракета" – это серия скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях. В Украине их активно использовали в 1970-х годах – тогда курсировало более 150 "Ракет". Но после 1990-х этот вид транспорта пришел в упадок и большинство "Ракет" продали за границу.

Попытки возобновить маршруты скоростных кораблей были в 2019 году. Тогда билеты стоили от 600 грн. Сейчас стоимость перевозки из Киева в Канев и обратно составляет около 1,6 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в пятницу, 13 августа, на реке Днепр заметили три боевых катера, которые принимали участие в репетиции мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Украины.