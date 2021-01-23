История борделей Киева: в сети вспомнили известные дома терпимости. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Развратные женщины работали под наблюдением полиции и врачей

Киевские улицы Андреевский спуск и переулок Шевченко, еще около полутора века назад были заполнены различными заведениями, где за деньги можно было получить любовь.

Как сообщает 44, в позапрошлом веке, когда Украина была в составе Российской империи, развратные женщины Киева работали под наблюдением полиции и полицейских врачей.

В конце 19 - начале 20 века существовали три типа публичных домов: для состоятельных - с ремонтом, модной мебелью; для чиновников, студентов, кадетов и младших офицеров - среднего класса; для солдат, бродяг и рабочих - бедного класса. Строили бордели не ближе 300 метров от церквей, училищ и школ. Каждую субботу женщины проходили обязательный медицинский осмотр.

Панорама старого Киева в 1888 году.

В "Правилах владельцев борделей" отмечалось, что "бордели открывать не иначе как с разрешения полиции. Разрешение открыть бордель может получить только женщина от 30 до 60 лет, благонадежная. В число женщин в борделях не воспринимать моложе 16 лет".

Количество "клиентов" в одной девушки зависело от уровня заведения. В более дорогих за одну ночь приходило 4-6 мужчин, в более дешевых счет мог идти на десятки.

В Киеве было несколько известных мест, где желающие могли получить любовь за соответствующую плату. К примеру, на переулке Тараса Шевченко, приличным женщинам не полагалось гулять вечером без сопровождения мужчины, так как это место пользовалось сомнительной славой.

На переулке Тараса Шевченко работали известные бордели КИева.

Андреевский спуск два века назад мог сравниться с современным кварталом Красных фонарей в Амстердаме. Именно тут длительное время поздними вечерами собирались "покупатели развратных услуг".

Андреевский спуск мог сравниться с кварталом Красных фонарей .

Современная национальная филармония Украины, расположена на Европейской площади и дом №72 на улице Саксаганского в буквальном смысле, стали самыми элитными и крупными по оказанию услуг интимного характера во время оккупации войсками Киева Третьего рейха.

Национальная филармония Украины ране была элитным домом терпимости .

Бордели, как правило, работали по выходным. В типовом доме разврата звучала музыка, а клиенты играли в азартные игры. Посетителями становились практически все категории горожан.

Ранее OBOZREVATEL показал историческое фото Киевского дома учителя, а также рассказал о его истории.

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