История борделей Киева: в сети вспомнили известные дома терпимости. Фото

Киевские улицы Андреевский спуск и переулок Шевченко, еще около полутора века назад были заполнены различными заведениями, где за деньги можно было получить любовь.

Как сообщает 44, в позапрошлом веке, когда Украина была в составе Российской империи, развратные женщины Киева работали под наблюдением полиции и полицейских врачей.

В конце 19 - начале 20 века существовали три типа публичных домов: для состоятельных - с ремонтом, модной мебелью; для чиновников, студентов, кадетов и младших офицеров - среднего класса; для солдат, бродяг и рабочих - бедного класса. Строили бордели не ближе 300 метров от церквей, училищ и школ. Каждую субботу женщины проходили обязательный медицинский осмотр.

В "Правилах владельцев борделей" отмечалось, что "бордели открывать не иначе как с разрешения полиции. Разрешение открыть бордель может получить только женщина от 30 до 60 лет, благонадежная. В число женщин в борделях не воспринимать моложе 16 лет".

Количество "клиентов" в одной девушки зависело от уровня заведения. В более дорогих за одну ночь приходило 4-6 мужчин, в более дешевых счет мог идти на десятки.

В Киеве было несколько известных мест, где желающие могли получить любовь за соответствующую плату. К примеру, на переулке Тараса Шевченко, приличным женщинам не полагалось гулять вечером без сопровождения мужчины, так как это место пользовалось сомнительной славой.

Андреевский спуск два века назад мог сравниться с современным кварталом Красных фонарей в Амстердаме. Именно тут длительное время поздними вечерами собирались "покупатели развратных услуг".

Современная национальная филармония Украины, расположена на Европейской площади и дом №72 на улице Саксаганского в буквальном смысле, стали самыми элитными и крупными по оказанию услуг интимного характера во время оккупации войсками Киева Третьего рейха.

Бордели, как правило, работали по выходным. В типовом доме разврата звучала музыка, а клиенты играли в азартные игры. Посетителями становились практически все категории горожан.

Ранее OBOZREVATEL показал историческое фото Киевского дома учителя, а также рассказал о его истории.