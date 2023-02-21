Группировки обороны Киева начали обучение по защите столицы: известны подробности

Группировку сил и средств обороны Киева начали обучение по защите столицы. В частности, планируется провести обучение по защите мирных граждан в условиях боевых действий.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Украинские защитники готовы дать отпор врагу.

"С 21-го и в течение нескольких последующих дней группировка сил и средств обороны Киева проводит обучение по защите столицы. По сценарию враг проводит наступательную операцию с северного направления. Задача сил и средств обороны Киева – под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы. Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести обучение по защите гражданского населения в условиях боевых действий", – говорится в сообщении.

В тренировке принимает участие Киевская городская военная администрация и районные администрации.

"Отмечаем, это запланированная тренировка группировки сил и средств обороны Киева. Пока угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильная и контролируемая. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!", – резюмировал начальник КМВА Сергей Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области провели учения по обороне зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Такие тренировки проходят на постоянной основе.

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