Готовила убийство российского оппозиционера: в Киеве СБУ задержала киллера из ФСБ. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали в Киеве агентку ФСБ, которая готовила покушение на лидера одной из украинских общественных организаций. Таким образом враг надеялся убить российского оппозиционера, который с 2022 года воевал за Украину.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила ещё одно резонансное убийство, которое по заказу ФСБ РФ должно было произойти в Украине. В результате спецоперации в Киеве задержана агентка РФ, которая получила задание ликвидировать российского оппозиционера, в настоящее время возглавляющего одну из общеукраинских общественных организаций", – говорится в сообщении.

Как выяснило расследование, злоумышленница должна была застрелить активиста из боевого пистолета из засады возле одного из столичных спортзалов, где он работает тренером по кикбоксингу. Таким образом страна-агрессор надеялась убить российского оппозиционера, который с 2022 года воевал за Украину — сначала в Киевской области, а затем — на Восточном фронте.

Главные истории дня

Сотрудники СБУ действовали на опережение и задержали женщину возле спорткомплекса, когда она проводила доразведку местности, чтобы выбрать огневую позицию для покушения. Заказ ФСБ выполняла завербованная противником безработная жительница временно оккупированного Мелитополя.

Было установлено, что российские спецслужбисты привлекли женщину к сотрудничеству в обмен на "закрытие" дела о незаконном хранении наркотиков. Завербованная агентка прошла курс подготовки на базе местного "филиала" ФСБ, где её обучали мерам конспирации, ориентированию на местности и стрельбе из огнестрельного оружия. После завершения тренировок её переправили в Житомир транзитом через территорию Беларуси, а затем она прибыла в Киев.

"В столице фигурантка регулярно меняла адреса отелей. Кроме того, выходя из номера, она оставляла отметку на дверях, чтобы выявить возможное нахождение посторонних лиц в помещении. Впоследствии агентка получила от куратора из РФ координаты тайника в лесопарковой зоне столицы, где забрала пистолет с патронами. Контрразведчики СБУ обнаружили оружие во время обыска в гостиничном номере задержанной. Кроме того, у неё изъят смартфон, с помощью которого она поддерживала связь с куратором из ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности", – добавили в пресс-службе

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ предотвратили ещё один теракт в Киевской области, который спецслужбы РФ готовили "под чужим флагом". Местная безработная должна была взорвать автомобиль возле многоквартирного жилого дома.

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