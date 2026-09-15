СБУ предотвратила теракт в Киевской области, который готовили российские спецслужбы. Подробности и видео

Сотрудники СБУ предотвратили ещё один теракт в Киевской области, который спецслужбы РФ готовили "под чужим флагом". Местная безработная должна была взорвать автомобиль возле многоквартирного жилого дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Враг собирался напасть на мирных жителей.

Что известно

"Контрразведка и следователи Службы безопасности сорвали еще одну попытку РФ совершить теракт в Киевской области. В результате упреждающих действий была разоблачена местная безработная, которая должна была взорвать автомобиль возле многоквартирного жилого дома в пригороде столицы", – говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе расследования, враг дистанционно вовлек женщину в сотрудничество, выдавая себя за сотрудников Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Сначала безработной позвонил российский сотрудник спецслужб, представился украинским правоохранителем и предложил ей помощь с лекарствами, которые она ранее покупала через профильные сайты.

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После этого женщина получила от врага задание – забрать из тайника пакет, что она и сделала, и ждать дальнейших инструкций. Как было установлено позже, в пакете находилось самодельное взрывное устройство (СВУ). Впоследствии куратор из РФ поручил ей дополнительно проверить работоспособность комплектующих.

"Далее рашист направил женщину в жилой квартал пригорода столицы и дал указание оставить замаскированное СВУ под колесом автомобиля, припаркованного рядом с местным супермаркетом. В настоящее время ведется расследование с целью установления всех лиц, причастных к сотрудничеству с РФ, и привлечения их к ответственности", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов, поджогов и заказного нападения, которые готовились в разных регионах страны. Среди фигурантов дела – бывший заместитель главы ГСЧС и руководитель Черниговской областной организации известной политической силы, который находится за границей.

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