Готовил новые удары по ТЭЦ Киева и области: СБУ задержала вражеского агента. Фото

Сотрудники СБУ задержали еще одного агента ФСБ, который готовил новые удары страны-террориста РФ по киевским ТЭЦ. Кроме того, злоумышленник шпионил за базами Сил обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала под Киевом еще одного агента ФСБ. Злоумышленник участвовал в подготовке новой серии ракетно-дронных атак РФ по столичному региону Украины. Основными "целями" для его разведки были местные теплоэлектроцентрали и пункты базирования Сил обороны", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, злоумышленник обходил периметры ТЭЦ, расположенных в Киеве и области, чтобы выяснить и "доложить" ФСБ о техническом состоянии энергообъектов после предыдущих обстрелов. Для этого агент фиксировал на камеру смартфона внешний вид энергетических сооружений, делая вид, что разговаривает по телефону. Кроме этого, злоумышленник объезжал местность, чтобы выявить расположение Сил обороны, в частности подразделений СБУ.

Установлено, что деньги на проведение разведвылазок мужчина получал от куратора из РФ на специально созданный криптокошелек. Для конспирации связь с российским спецслужбистом происходила через анонимный чат мессенджера под видом общения с рекрутером, которая "подыскивала персонал" для работы в торговой сети.

По агентурным данным, враг планировал осуществить повторные комбинированные атаки по Киевской области с использованием ударных дронов, ракет и баллистики. Сотрудники СБУ задержали агента с поличным, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели". На месте происшествия у него изъят смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ.

Как оказалось, подготовкой новых обстрелов занимался завербованный врагом наркозависимый житель Обуховского района. Во внимание оккупантов он попал в Telegram-канале по поиску "легких заработков". Следователи сообщили ему о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор агенту ФСБ, которая собирала информацию о системе защиты админзданий Сил обороны в Киеве. За государственную измену она должна провести за решеткой 15 лет.

