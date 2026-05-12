Как недавно неожиданно для всех выяснилось, в жадной и потому беззубой консенсусно-социальной Европе единственным хоть каким-то реальным государством осталась (уж какая ни есть) только Украина, ибо все прочие практически сгнили и разложились.

Далее текст на языке оригинала.

І поки ця нещасна Європа, як і хотів Путін, вагається між своїми Шредерами/Штанмайєрами (зробила свою справу простенька путінська наживка-принада), Трамп і Сі в найближчі дні практично все щодо війни в Україні можуть самостійно вирішити – навіть зовсім не обговорюючи її безпосередньо.

Якщо це "Трампісімо" (ТРАМП І СІ МОжуть) спрацює, тобто вони про своє торгівельно-ормузьке між собою домовляться, світ буде на мир в Україні приречений, який би шалений опір він не чинив, і Путін це вже чудово передчуває.

Співрозуміння між Головною країною світу і Найпрацьовитішою (хоч і нібтито "комуністичною"), якщо його хоча б певною мірою буде досягнуто, матиме потенціал стати базою нової світової гармонії.

Тоді господарка скаженого собаки дасть йому, нарешті, відповідну команду, але:

НУ ДО ЧОГО ТУТ ЄВРОПА???