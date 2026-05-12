Бангладеш или все же больше заниматься любовью?

Часто бывает, что чем больше государство вкладывает в пропаганду увеличения рождаемости, тем меньше бывает результат. Венгрия Орбана за последние 15 лет влила в пронатализм миллиарды евро. Ипотечные каникулы для многодетных, полное освобождение от налогов матерей четырех детей до конца жизни, материнский капитал, целая идеология "большой венгерской семьи". А в 2024 году Венгрия зафиксировала рекордно низкую рождаемость за последнее десятилетие, 1,38 ребенка на женщину.

Южная Корея потратила на семьи за 16 лет 260 млрд долларов, больше любого в мире, и имеет 0,75 ребенка на женщину, то есть мировой рекорд провала при мировом рекорде расходов.

Это важно держать в голове, когда в нашей публичной дискуссии сегодня доминируют две позиции по демографии.

Первая: надо больше заниматься любовью ради Украины, надо большие премии за третьего ребенка, надо ограничить аборты, ну и конечно, надо бороться с мигрантами.

Вторая: пора приглашать мигрантов, мы не справимся сами без Бангладеш, Шри-Ланки, Филиппин и так далее. Смиримся с миграционной волной, и как-то оно будет.

Обе позиции апеллируют к здравому смыслу, обе опираются на исторические примеры, только эти примеры у нас обычно рассказывают очень искаженно, имея субъективные причины религиозного или антирелигиозного характера. А когда тема такая чувствительная, очень полезно посмотреть на чужой опыт без идеологических очков.

Лучший пример того, как страна пыталась выпутаться из демографической ямы, – это Франция XX века.

Рождаемость во Франции падала еще с XIX века, безо всяких мировых войн. В 1896 году там основали Национальный альянс за рост французского населения, к 1920-м в нем уже было 40 тысяч членов. Демограф Жак Бертийон писал о "приближающемся исчезновении нашей страны", то есть алярм был за восемьдесят лет до того, как он стал актуальным. Писатель Эмиль Золя в 1899 году издал целый роман "Fécondité", посвященный именно этой теме. То есть демографическая паника не появилась ни с ковидом, ни с войной, она в европейском сознании веками.

Самый гениальный рекламный ход альянса был в 1914 году. Есть свидетельства, что они напечатали миллион плакатов, на которых двое французов со штыками держат оборону против пятерых немецких солдат, а подпись объясняла, что на каждых пятерых немецких новорожденных приходится только двое французских, поэтому Франция проиграет следующую войну еще до ее начала. Постер, как по мне, шик, ведь я разбираюсь в такой рекламе, в 2006 году запустил кампанию "Кохаймося, нас должно быть 52 миллиона".

Потом случилась Первая мировая, Франция потеряла 1,4 миллиона мужчин. Здравый смысл здесь подсказывает, что дальше должна была быть демографическая катастрофа, потому что некому рожать, но реальность сказала другое. В 1920 году во Франции рождался примерно 21 ребенок на тысячу жителей, больше, чем до войны (тогда было 18 на тысячу). Как?

Причин много, большинство имели психологический характер: отложенные планы, чувства, связи, которые все начали догонять, когда война завершилась. Правительство не имело на этот процесс большого влияния, и это отдельное напоминание, что демография часто движется не по политическим решениям, а по внутренней динамике общества, которую трудно просчитать наперед.

А дальше началась самая интересная часть истории. Это же правительство в течение 1920-х годов начало снова вкладывать в пронатализм огромные деньги: налоговые льготы, статус матери-героини, премии за третьего ребенка, и наконец в 1939-м приняло отдельный Семейный кодекс. Правительство буквально платило за "больше любите". К 1938 году рождаемость упала до 15 детей на тысячу, ниже, чем до Первой мировой. То есть 15+ лет активной политики, плакатов, премий и кодексов дали результат хуже стартовой точки. Конечно, добавились экономические кризисы, общие негативные настроения в мире, но так, чтобы хуже, чем в 1919-1920 годах?

Парадоксально, что после 1938 года показатель снова начал расти, и рос дальше, несмотря на Вторую мировую, несмотря на оккупацию. И потом снова послевоенный бэби-бум, причиной которого называют "возвращение солдат домой с фронта". Только вот на самом деле бум начался еще до Второй мировой, и причины его, как показали недавние экономические исследования (в частности, статья CEPR 2008 года о причинах американского бэби-бума после Второй мировой), принципиально другие. Молодые женщины не имели возможностей на рынке труда, потому что их вытеснили старшие женщины, которые успели приобрести рабочий опыт во время войны. Молодые женщины оказались перед выбором, в котором семья и дети были лучшим из доступных вариантов, поэтому именно дисфункция рынка труда породила бэби-бум, а не любовь к Франции/США и не плакать о пяти к двум.

Из этой истории, как по мне, стоит вынести несколько вещей.

Ни одна пронаталистская политика, сколько бы денег в нее ни вкладывали, не дала Франции устойчивого роста рождаемости. Поэтому если мы считаем, что материнский капитал, премии за третьего ребенка или добропорядочность нас спасут, я бы не сильно на это рассчитывал, потому что французы попробовали, денег у них было больше, работали дольше, и не получилось. Орбан попробовал, Корея попробовала, и результаты неутешительны. Хотя это не значит, что не надо поддерживать семьи, молодых матерей, образование, доступное жилье для семей. Просто это о нормальной гуманитарной политике, а не о решении демографического кризиса.

То, что дало Франции настоящий бэби-бум, повторить сегодня невозможно, потому что вытеснение женщин с рынка труда обратно домой, является социальной катастрофой, на которую ни одно демократическое общество сознательно не пойдет. И рынок труда изменился, статус семьи изменился, и это надо учитывать при долгосрочном планировании.

Что касается интеграции мигрантов, здесь французский опыт тоже заслуживает внимания. Когда в 1920-30-х французы поняли, что своими силами не справляются, они сформулировали политику, в которой приглашали поляков, итальянцев и испанцев, потому что считали эти народы "менее модерными" и хорошо ассимилирующимися. Колониальных подданных из Африки и Юго-Восточной Азии в эту схему не вписывали, потому что считали их неассимилированными расово.

Сто лет спустя Франция имеет более 6 миллионов граждан с североафриканскими корнями, ассимилированных в разной степени, из которых часть сидит в парламенте, руководит бизнесами и снимает кино о современной Франции. А вот польского демографического влияния почти не осталось, поляки растворились. Представление о "правильных" и "неправильных" мигрантах оказалось ошибочным примерно на 100%, но надо также честно признать, что даже успешная французская интеграция не была и не является бесконфликтной.

Беспорядки в пригородах 2005 года, дискуссии о "параллельных обществах", напряжение вокруг религии, все это часть того же процесса. Интеграция работает не "холодно и бюрократически", как удобно говорить из кабинета. Она работает горячо, конфликтно, с ошибками, с кризисами, на протяжении веков. И здесь французский аргумент "мы не такие, мы не они, они темные и консервативные" почти дословно повторяется в нашей дискуссии о Бангладеш, только наш масштаб еще не измерен реальной практикой.

Теперь об Украине. Соблазн найти простой ответ у нас велик, потому что ситуация действительно тяжелая. Острые демографические потери от войны, падение рождаемости, которое продолжалось еще до нее, от самой войны выехали миллионы наших граждан, причем преимущественно женщины репродуктивного возраста, и сколько из них вернется, никто честно сказать не может. Наряду с этим мы слышим то о добропорядочности, то об "открываем двери Бангладеш". Ни один из этих рецептов сам по себе не работает, как показал французский пример, и это надо честно признать, прежде чем говорить дальше.

Здесь есть несколько принципиальных осложнений, которые делают нашу ситуацию сложнее французской. Во-первых, во Франции 1920-х был мир и время, а у нас идет война, и мы не можем строить долгосрочную политику в условиях, когда неизвестно, где будут границы страны через два года. Во-вторых, Франция тогда была нетто-экономикой притяжения, туда ехали со всей Европы, а мы сейчас нетто-экономика вылета, от нас уезжают, и прежде чем кого-то приглашать, надо понять, чем содержать собственных людей. В-третьих, Франция ассимилировала поляков и итальянцев в культурно близкой католической рамке, а потом веками работает с североафриканцами, будучи их метрополией, и это до сих пор не бесконфликтный процесс. В-четвертых, у нас нет мигрантских инфраструктур ни с какой страной мира, ни консульских, ни диаспорных, ни языковых, ни правовых. Все это надо строить с нуля.

Из этого следует не "пускать или не пускать", а какие именно вопросы нам надо ставить прямо сейчас, чтобы через 20 лет не оказаться в положении хуже нынешнего. Как сделать так, чтобы те, кто уехал, имели реальный стимул возвращаться. Как повышать производительность труда, потому что демографическую дыру частично можно закрыть роботизацией и автоматизацией, как это делает Япония. С какими странами выстраивать каналы трудовой миграции в первую очередь, потому что в реальном мире это белорусы, молдаване, грузины, армяне, ну и да, в определенной степени и Бангладеш или Филиппины, но не они первые в списке. Как построить интеграционные институты раньше, чем приедут значительные группы мигрантов, потому что без них любая интеграция проваливается, и именно на этом начала сбоить польская политика в отношении украинцев после 2022 года. Как поддерживать собственные семьи так, чтобы это была нормальная гуманитарная политика, а не магическая палочка для исправления демографии.

Ни один отдельный ответ из этого списка не сделает нас 52-миллионным народом. Все вместе тоже не сделают. Реалистичный разговор о нашей демографии должен начинаться с признания, что мы будем меньшей страной, чем 20 лет назад, и вопрос не "как это предотвратить", а "как сделать так, чтобы меньшая страна жила хорошо и не уменьшилась еще больше". Это менее приятно звучит, чем кампания "Кохаймося". Но честный разговор лучше прикольных билбордов.