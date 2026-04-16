Собирала информацию о системе защиты админзданий Сил обороны: в Киеве суд вынес приговор агенту ФСБ

Суд вынес приговор агенту ФСБ, которая собирала информацию о системе защиты админзданий Сил обороны в Киеве. За государственную измену она должна провести за решеткой 15 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленницу задержали с поличным.

Що відомо

"На основании доказательной базы киберспециалистов и следователей Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получила агент ФСБ, которую СБУ разоблачила в Киеве в августе 2025 года. Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда она проводила доразведку возле одной из воинских частей Национальной гвардии", – говорится в сообщении

Как рассказали в Службе безопасности, злоумышленница должна была передать врагу план-схему расположения КПП и служебных парковочных площадок по периметру оборонительного объекта. Как установило расследование, аналогичные разведданные она собирала и о пунктах базирования столичных ТЦК.

По данным следствия, задание российской спецслужбы выполняла завербованная местная фрилансерша. Во внимание российской спецслужбы женщина попала через ее знакомого из временно захваченного Крыма. После сбора и передачи разведывательных сведений агент надеялась на "эвакуацию" в РФ через третьи страны.

Во время обысков у нее был изъят смартфон, который она использовала для контактов с российским спецслужбистом. По материалам СБУ суд признал агента виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

